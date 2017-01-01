Running Wild - Der Preis der Freiheit
Stella Davis (Dorian Brown) ist eine Witwe, die sich ihr Leben finanziert, indem sie auf ihrer Ranch versucht fünf Strafgefangene wieder auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. Die ungewöhnliche Truppe kümmert sich herzergreifend um eine Herde abgemagerter Wildpferde, die auf Stellas Land gewandert ist. Doch immer wieder werden Stella Hürden in den Weg gestellt, die sie selbst nicht versteht: Sie kämpft gegen Vorurteile, Gier und die kaltherzige Bürokratie. Als dann auch noch die radikale Milliardärin und selbsternannte Tierschützerin Meredith Parish (Sharon Stone) auf sie und die Wildpferde aufmerksam wird, und ihren ganzen Einfluss geltend macht, dass die Wildpferde wider ausgewildert werden, droht Stella alles zu verlieren...
