Sabotage
105 Min.Ab 18
105 Min.Ab 18
Sabotage
John „Breacher“ Wharton (Arnold Schwarzenegger) ist der Kopf einer DEA-Spezialeinheit, die im Kampf gegen schwer bewaffnete Drogenkartelle an vorderster Front zum Einsatz kommt. Aber nachdem eine größere Summe Drogengeld spurlos verschwunden ist, wird die Eliteeinheit plötzlich selbst zur Zielscheibe. Auch James „Monster“ Murray (Sam Worthington) und Julius „Sugar“ Edmonds (Terrence Howard) gehören zum Team, das durch brutale Rachemorde radikal dezimiert wird. Als die Kriminalermittlerin Detective Caroline Brentwood (Olivia Williams) die Mordserie aufklären will, gerät auch sie zwischen die Fronten. - Arnold Schwarzenegger kämpft gegen das organisierte Verbrechen.
Genre:Action, Thriller, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.