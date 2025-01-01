Saints and Soldiers 2: Airborne Creed
Saints and Soldiers 2: Airborne Creed
Im August 1944 landet eine amerikanische Fallschirmjägereinheit in Südfrankreich mit dem Auftrag, die alliierten Truppen auf ihrem Weg nach Berlin zu unterstützen. Unmittelbar nach ihrer Ankunft werden sie jedoch vom Feind angegriffen. Drei der Soldaten werden von ihrer Einheit getrennt und treffen auf französische Widerstandskämpfer. Sie schließen ein Bündnis und riskieren gemeinsam ihr Leben.
Genre:Krieg, Drama
