Saints and Soldiers III - Battle of the Tanks
Saints and Soldiers III - Battle of the Tanks
Deutschland, Mai 1945. Es ist kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, doch ein Trupp deutscher Soldaten kämpft bis aufs Letzte. Erst überfallen sie alliierte Versorgungslastwagen und dann greifen sie zwei Einheiten US-Panzerjäger aus einem Hinterhalt an. Unter den Amerikanern ist auch der afroamerikanische Soldat Jesse Owens (K. Danor Gerald). Obwohl in seiner Heimat diskriminiert und ohne Recht auf Mitbestimmung, kämpft er für sein Land und eine Freiheit, die er zu Hause selbst nie erfahren hat. Zwischen deutschen und US-Soldaten entfacht ein erbitterter Kampf, in dem Owens und seine überwiegend weiße Crew waffen- und zahlenmäßig unterlegen sind. Die Tatsache, dass Owens als Schwarzer seine weißen Kollegen befehligt, treibt die Spannungen auf die Spitze. Kann Owens' Einheit ihre Differenzen überwinden, den Feind stoppen und damit auch einen Sieg für die Gerechtigkeit für alle Rassen erringen?