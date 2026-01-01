SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland: Das große Haushaltsexperiment
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland: Das große Haushaltsexperiment
Wie kann ich meine Strom- und Gasrechnung noch bezahlen? Was kann ich jetzt noch machen, um meine Familie und mich bestmöglich auf den harten Winter vorzubereiten? In der Sondersendung "SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland: Das große Haushaltsexperiment." beziehen Spitzenpolitiker wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und weitere Stellung zu den unaufhörlich explodierenden Lebenshaltungskosten.
Genre:Nachrichtenmagazin, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1