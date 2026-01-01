Savage Nights: Unerfüllte Begierde
Savage Nights: Unerfüllte Begierde
Dino lebt für seine Begierden: Er liebt den Rausch, das Risiko und die ständige Grenzüberschreitung. Gleichzeitig liebt er Anna – so kompromisslos und idealisiert, dass körperliche Nähe zu ihr für ihn unmöglich wird. Gefangen zwischen Verehrung und Verlangen spaltet Dino sein Leben in zwei Welten. Getrieben von innerer Unruhe stürzt er sich nachts in exzessive Abenteuer, verliert sich in flüchtigen Begegnungen, besucht Clubs und sucht Nähe, wo keine Bindung entsteht. Anna spürt, dass Dino ihr etwas verschweigt, bleibt jedoch zunächst an seiner Seite. Erst als sie mit der schonungslosen Realität seiner Eskapaden konfrontiert wird, zerbricht das fragile Gleichgewicht ihrer Beziehung. Aus Verletzung und Selbstbehauptung beginnt sie selbst eine leidenschaftliche Affäre – und zwingt Dino, sich seinen Widersprüchen zu stellen.