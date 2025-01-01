Save Yourselves!
90 Min.Ab 12
Sunita Mani und John Paul Reynolds als typisch technik-affines Paar in einer schnelllebigen Gesellschaft, das sich nach einer Auszeit sehnt: Als Su und Jack bemerken, dass sie sich nur noch durchs Leben scrollen und ihre Beziehung dabei immer mehr vernachlässigen, wagen sie einen mutigen Schritt. Sie schalten jegliche Technik aus und verbringen die kommenden Tage in einer einsamen Waldhütte. Was sie nicht ahnen: Ausgerechnet jetzt greifen Außerirdische die Erde an.
Genre:Comedy, Science Fiction
Produktion:US, 2020
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN