Scary Movie 2
80 Min.Ab 16
Kaum haben sie den Highschool-Horror überlebt, sehen sich Shorty, Ray, Cindy und Brenda einem neuen Schrecken gegenüber: dem College! Doch zum Glück plant der sinistre Professor Oldman ein Experiment mit seiner Studentengruppe, und so gibt es statt Unterricht ein Wochenende in einer Spukvilla namens "Hell House". Dort treibt ein Poltergeist sein Unwesen, der in Cindy seine verstorbene Frau zu erkennen glaubt - mit unerwarteten Konsequenzen ...
Genre:Comedy, Horror
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Miramax UK Ltd.