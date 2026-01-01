Scharf wie Chili
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Scharf wie Chili
Tino ist der geborene Verführer und als solcher heiß begehrt. Das genießt er auch in vollen Zügen - ganz anders als sein älterer Bruder Stephan, der ein geordnetes Leben führt. Doch dann erkennt Tino, dass es so nicht weitergehen kann: Stephans Hochzeit platzt kurz vor der Trauung, weil Tino seine Schwägerin in spe Esther unterm Festbuffet vernascht. Verzweifelt sucht Tino Hilfe in einer kleinen Therapiegruppe. Dumm nur, dass sich auch Esther unter den Teilnehmern befindet. Rechte: ProSieben
Genre:Tragikomödie, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben