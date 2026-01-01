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Scharfe Täuschung

Scharfe Täuschung

98 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS98 Min.Ab 12
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Scharfe Täuschung

Tim Roth und Chris Penn ermitteln in einem grausamen Mordfall: In Charleston wird die zerstückelte Leiche einer Prostituierten gefunden. Der Verdacht der Detectives Kennesaw und Braxton fällt schnell auf den wohlhabenden, intelligenten James Walter Wayland. Diesem gelingt es jedoch immer wieder, von sich abzulenken und schließlich gerät sogar Kennesaw selbst ins Visier der Ermittlungen. Wer hat das Leben der getöteten Frau auf dem Gewissen?

Genre:
Thriller
Produktion:
US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH