Schattenkommando
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Schattenkommando
Die Verlobte von Ex-Special-Forces-Soldat Max Forrester (Mark Dacascos) verschwindet auf mysteriöse Weise im Irak. Zwei Jahre später wird sie lebend auf Paradise Island gesehen. Max will sie retten, muss jedoch feststellen, dass sie gerade Undercover den Auftrag hat, einen tödlichen Waffenhandel aufzudecken. In einem explosiven Showdown stellen sich Max und Sasha gegen einen skrupellosen Feind.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film