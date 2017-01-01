Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scheich Jackson - Den King of Pop im Herzen

96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Himmlisches Kino
Die Nachricht von Michael Jacksons Tod versetzt auch einen Imam in tiefe Trauer. Für ihn war er mehr als nur der König des Pops. Doch was hat ein Imam mit Michael Jackson gemeinsam? Und noch wichtiger ist sein Kampf, das heutige Leben als Prediger mit seinen früheren Jahren zu versöhnen. Dies wirft schließlich die wichtigste Frage auf: Ist er der Scheich, Jackson oder beides?

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2017 Film Clinic