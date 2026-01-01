Schicksalswahl in den USA – Was bewegte Trumps Wähler 2016?
Schicksalswahl in den USA – Was bewegte Trumps Wähler 2016?
Sie sind überwiegend weiß, christlich und vor allem: wütend! - Die Anhänger von Amerikas umstrittenem Präsidenten Donald Trump. Dass der Mann mit der Föhnfrisur und den provokanten Sprüchen glühende Verehrer hat, ist bekannt - doch wer sind seine Fans wirklich? Wo leben sie, und was fasziniert sie so an dem Milliardär, der im Wahlkampf ein Tabu nach dem anderen gebrochen hat und Amerika wieder „groß“ machen will? Focus TV ist vor der Wahl 2016 tief in die amerikanische Provinz gereist und hat dort Trumps Wähler getroffen: In Texas, wo an der Grenze zu Mexiko Angst vor illegalen Einwanderern herrscht und Sheriff Arvin West seinen kargen Lohn mit dem Verkauf beschlagnahmter Autos und dem Vermieten von Gefängniszellen aufbessern muss. Aber auch im Bergbaugebiet von Virginia, wo Barack Obama für den Klimaschutz Zechen sterben ließ und sich die arbeitslosen Kumpel nun keinen Arzt mehr leisten können. Nur eine mobile Krankenstation bietet ihnen noch eine Notversorgung. Die Focus TV Reportage über diejenigen, die 2016 über das Schicksal Amerikas entschieden.