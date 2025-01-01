Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schimanski: Blutsbrüder

Schimanski: Blutsbrüder

89 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS89 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Schimanski: Blutsbrüder

Schimanski: Blutsbrüder

Staatsanwältin Ilse Bonner beauftragt Schimanski, einen gefährlichen Drogendealer namens Mandel aus seinem Gefängnis in Belgien nach Deutschland zu begleiten, damit dieser in einem unaufgeklärten Mordfall aussagen kann. Unterwegs werden Kommissar und Gefangener angegriffen, und schnell wird klar: Die Angreifer wollen Mandel nicht etwa befreien, sondern töten ...

Genre:
Krimi
Produktion:
DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Bavaria Media GmbH