Schlafsack für zwei
91 Min.Ab 0
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Schlafsack für zwei
Michaela ist eine allein erziehende, toughe Mutter. Sie ist ehrgeizig, kontaktfreudig und hat einen kleinen Hang zum Luxus. Sie hat sich in einem Wellnesshotel auf den Posten als Freizeitmanagerin beworben. Hotelbesitzer Bornekamp hat ganz eigene Vorstellungen von Luxus, Erholung und Freizeitgestaltung und schickt die nichts ahnende Michaela auf eine Survivaltour durch den Dschungel der Märkischen Schweiz.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1