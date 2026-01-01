Schlappe Bullen beißen nicht
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Schlappe Bullen beißen nicht
Dan Aykroyd und Tom Hanks kämpfen im Spielfilm-Debüt von Tom Mankiewicz gegen Kriminalität und Korruption: Das ungleiche Polizisten-Duo Joe und Pep ist einer besonders skrupellosen Verbrecherorganisation auf der Spur. Dank ihrer recht ungewöhnlichen Recherchen machen sie schon bald einen heuchlerischen Pfarrer und einen Porno-König als Anführer der Bande aus.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH