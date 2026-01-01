Schlimmer geht immer
Schlimmer geht immer
Sebastian Bezzel schwingt Hammer und Schlagbohrer: Kai hat den festen Vorsatz, sein frisch erworbenes Haus zu einem kuscheligen Nest für sich, Ehefrau Ina und den Nachwuchs umzubauen. Also schnappt er sich seine Kumpels Pedro und Ulf, deckt sich im Baumarkt mit allem Nötigen ein und legt los. Allerdings hat Kai die Rechnung ohne das Haus gemacht: Das etwas ältere Gemäuer wehrt sich vehement gegen die Renovierungs-Maßnahmen des Heimwerker-Trios ...
