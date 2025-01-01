Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schneeweißchen und Rosenrot

DEFA TV68 Min.Ab 0
Ein Zwerg verwandelt zwei Königssöhne in einen Bären und einen Falken, weil diese auf der Spur seines Bergschatzes sind. Schneeweißchen und Rosenrot bringen die beiden durch den Winter und helfen dem Zwerg Schimmelbart aus misslichen Lagen und mindern so, ohne dies zu wissen, dessen Zauberkraft.

Kinder, Fantasie, Abenteuer
0
© 1978 DEFA-Studio für Spielfilme DEFA-Stiftung. All rights reserved.