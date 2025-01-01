Schöne Männer hat man nie für sich allein
95 Min.Ab 12
Schöne Männer hat man nie für sich allein
Annabelle, gerade 30 geworden, hat ständig Pech mit den Männern. Als sie eines Tages endlich "Mr. Right" gegenübersteht, weiß sie jedoch nicht, dass dieser Mann eine Frau für seinen Freund sucht - sie versucht alles, um ihn auf sich aufmerksam zu machen, und tappt dabei von einem Fettnäpfchen ins nächste.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2004
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH