Schokolade für den Chef
Schokolade für den Chef
Ernst Schmitt hat als Chef eines internationalen Lebensmittelkonzerns alles erreicht – doch nach einer schweren Operation kommt erstmals die Frage nach dem Rückzug auf. Während Familie und Umfeld ihn zum Ruhestand drängen, verfolgt sein Neffe bereits eigene Pläne für das Unternehmen. Als eine traditionsreiche Schokoladenfabrik geschlossen werden soll, wächst Ernst’ Misstrauen. Getrieben von Zweifel und Verantwortungsgefühl beschließt er, der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Unter falscher Identität begibt er sich ins Sauerland und heuert inkognito in seiner eigenen Fabrik an. Plötzlich erlebt er den Alltag aus einer völlig neuen Perspektive: fernab von Vorstandsetagen, mitten zwischen den Menschen, die den Betrieb am Laufen halten. Was als Kontrolle beginnt, wird schnell zu einer Reise der Erkenntnis. Ernst erkennt, wie viel mehr auf dem Spiel steht als Zahlen und Bilanzen.