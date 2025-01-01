Schrott oder Schnäppchen? Lohnen sich Koffer-Auktionen?
Schrott oder Schnäppchen? Lohnen sich Koffer-Auktionen?
Jeder liebt Überraschungen – aber natürlich nur die Positiven! Sich etwa selbst mal ein Geschenk machen, ohne zu wissen, was drin ist, wäre toll - geht aber nicht? Doch! Denn bei sogenannten Kofferauktionen werden Gepäckstücke versteigert, deren Inhalt keiner kennt. Die Koffer, Handtaschen oder Rucksäcke sind an Flughäfen und Bahnhöfen liegengeblieben und auch nach dreimonatiger Frist nicht wieder abgeholt worden. Also wandern sie in eine öffentliche Versteigerung. Ein Eldorado für risikofreudige Schnäppchenjäger, das mehrmals im Jahr hunderte Bieter aus der ganzen Republik anlockt. Aber lässt sich dabei wirklich der ganz große Wurf machen?
