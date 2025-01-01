Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schüleraustausch - Die Französinnen kommen

Florian, Matthias und Enrique fahren voller Vorfreude zur Schule: Heute kommen die Austauschschülerinnen! Ein Bus voll heißer Französinnen! Das heißt: drei Wochen Party, Spaß und Sex! Leider kreuzt ihr Rivale Henk ihren Weg und drängt mit seinem Jeep Florians VW-Bus von der Straße ab. Wütend lässt sich Florian auf eine Wette mit Henk ein: Wer mehr Französinnen flach legt, bekommt das Auto des Verliererteams - doch die sexy Mädels Sophie und Caro haben andere Vorstellungen ...

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© ProSieben