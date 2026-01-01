Schulden bis ins Kinderzimmer: Die häufigsten Tricks der Schuldner!
15 Min.Ab 12
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Schulden bis ins Kinderzimmer: Die häufigsten Tricks der Schuldner!
Eigentlich ist Karla Just gelernte Feinoptikerin. Doch dann kam die Wende, ihr Betrieb musste schließen und ihre Expertise war auf einmal nichts mehr wert. Karla Just schulte um – auf Gerichtsvollzieherin, in Sachsen fehlten damals Schuldeneintreiber. Die Zahl der Schuldner wächst seitdem kontinuierlich, vor allem in Görlitz, Deutschlands östlichster Stadt. Karla Just hat viel zu tun in ihrer Heimatstadt, nicht zuletzt auch, weil sie ihren Job zwar ganz genau nimmt – ihn aber gleichzeitig mit viel Menschlichkeit versieht. Sie prüft, fragt nach, untersucht – aber hört auch zu, tröstet, gibt Ratschläge. Focus TV begleitete die Gerichtsvollzieherin 2012, die von vielen ihrer Kunden geradezu gerne zu Hause empfangen wird.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
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