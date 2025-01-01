Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schulden ohne Ausweg: Kaufsucht, Krankheit, Arbeitslosigkeit

50 Min.Ab 12
Focus TV Reportage
Focus TV Reportage
Deutschlands Wirtschaft boomt, doch die Menschen verschulden sich immer mehr: Zwischen 80.000 und 90.000 Bundesbürger melden jedes Jahr Privatinsolvenz an. Wie gehen verschuldete Menschen mit ihrem Schicksal um, und wie kann es gelingen, der Schuldenfalle wieder zu entkommen? Focus TV hat überschuldete Deutsche und Gerichtsvollzieher, die dort Geld eintreiben müssen, wo nichts mehr zu holen ist.

Nachrichtenmagazin
12
© Studio71