Schulden ohne Ausweg: Kaufsucht, Krankheit, Arbeitslosigkeit
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Schulden ohne Ausweg: Kaufsucht, Krankheit, Arbeitslosigkeit
Deutschlands Wirtschaft boomt, doch die Menschen verschulden sich immer mehr: Zwischen 80.000 und 90.000 Bundesbürger melden jedes Jahr Privatinsolvenz an. Wie gehen verschuldete Menschen mit ihrem Schicksal um, und wie kann es gelingen, der Schuldenfalle wieder zu entkommen? Focus TV hat überschuldete Deutsche und Gerichtsvollzieher, die dort Geld eintreiben müssen, wo nichts mehr zu holen ist.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71