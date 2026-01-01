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Schulverweigerer Kewin & Tim: Vom Dauerschwänzer zum Musterschüler? Teil 3

15 Min.Ab 12
Focus TV Reportage15 Min.Ab 12
Focus TV Reportage

Schulverweigerer Kewin & Tim: Vom Dauerschwänzer zum Musterschüler? Teil 3

Die beiden Schulverweigerer Kewin & Tim sind nur zwei Beispiele für absolute Härtefälle unter den Dauerschwänzern. Spiezielle Programme und Förderunterricht sollen die Schüler wieder erreichen und ihnen zu helfen. So auch Kewin & Tim. Schaffen die beiden den Wandel vom Dauerschwänzer zum Musterschüler?

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
12