Schwarze Löcher: Einem Mysterium auf der Spur | Doku
Schwarze Löcher: Einem Mysterium auf der Spur | Doku
Sie gehören zu den faszinierendsten Erscheinungen im Weltraum: Schwarze Löcher sind derart massiv, dass ihrer enormen Anziehungskraft nicht einmal Licht entkommen kann. „Monster Black Hole“ lässt führende Forscher zu Wort kommen und zeigt, wie sie die Geheimnisse der dunklen Giganten entschlüsseln. In außergewöhnlichen Bildern führt die Dokumentation vor Augen, welche gewaltigen Kräfte bei der Entstehung Schwarzer Löcher wirken, wie diese kosmischen Monster heranwachsen und welches Schicksal sie erwartet... -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte. Fünfmal pro Woche gibt es hier Dokus auf Deutsch. Der Inhalt wird vom jeweiligen Rechteinhaber lizenziert.