Schweigende Zunge - Die Rache der Geister
98 Min.Ab 12
Vorletzter Film des Ausnahmetalents River Phoenix: Als seine geliebte Frau bei der Geburt ihres gemeinsamen Kindes stirbt, droht Talbot Roe, den Verstand zu verlieren. Er hält jede Nacht Wache bei ihrer Leiche und kann den schweren Verlust einfach nicht verkraften. Talbots Vater Prescott schmerzt der geistige Verfall seines Sohnes - und so macht er sich auf die Suche nach einer neuen Partnerin, die dem verzweifelten Talbot wieder einen Sinn im Leben geben soll.
Genre:Western
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH