Schwer verknallt
93 Min.Ab 0
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Schwer verknallt
Die junge Bahnhofsansagerin Alma hat zwar eine wunderschöne Stimme, bringt aber einige Pfunde zu viel auf die Waage. Dabei wäre sie so gern federleicht wie Angel, die Heldin aus ihren geliebten Hongkong-Karate-Movies. Doch keine Diät hilft. Alma nimmt einfach nicht ab und muss sich zu allem Überfluss auch noch die dummen Kommentare ihrer Mitmenschen und die gut gemeinten Tipps ihrer sexy Kollegin Vera anhören. Da lernt sie im Internet Stefan kennen. Der charmante Lebenskünstler und Musiker steckt gerade in einer Beziehungskrise und ist sofort auf einer Wellenlänge mit Alma. Schnell folgen dem Chat endlose Telefonate. Rechte: ProSieben
Genre:Romantische Komödie, Comedy
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben