Schwimmteich selbst gemacht: Hobbygärtner bauen ihre Traumgärten
Sommerzeit - Urlaubszeit! Aber wohin, wenn Fernreisen wegen Corona wegfallen? Kein Wunder, dass die meisten Deutschen jetzt zu Hause bleiben. Dort wollen sie es sich nun richtig schön machen. Wer einen Garten hat tut derzeit alles, um sein Fleckchen Erde aufzuhübschen. Weil das möglichst wenig kosten soll, geht so mancher mit eigener Muskelkraft ans Werk. Focus TV hat zwei Familien begleitet, die sich ihren großen Gartentraum selbst erfüllen wollen. In Niederbayern wollen Krankenschwester Nicole und ihr Partner Robert das bauen, was derzeit im Trend ist: Einen Schwimmteich für die heißen Tage. Aber schaffen sie es, mit Bagger und Kiesmassen umzugehen, oder scheitern sie an den komplizierten Bauplänen? Schwerstarbeit wartet auch auf Familie Sonnleitner in der Nähe von Köln. Dort wollen Claudia und Wolfgang mit Sohn Benedikt eine Outdoor-Küche errichten. Gelingt es dem handwerklich völlig unerfahrenen Steuerberater und seiner Frau, aus dem Nichts eine Wand aus Massivsteinen zu mauern und neue Küchengeräte millimetergenau einzupassen? Die Focus TV Reportage über hochambitionierte Heimwerker, die ohne Fachkenntnisse unbedingt ihren Sommertraum verwirklichen wollen und sich dabei auf schwieriges Terrain begeben.