Screamers: The Hunting
Screamers: The Hunting
Dreizehn Jahre nach der verheerenden Zerstörung auf dem Planeten Sirius 6B scheint die tödliche Bedrohung endgültig vernichtet. Die sogenannten „Screamers“, einst unerbittliche Killerroboter, hatten alles menschliche Leben ausgelöscht – oder so glaubte man zumindest. Als jedoch ein rätselhaftes Notsignal empfangen wird, macht sich ein Rettungsteam auf den Weg, um den Ursprung zu untersuchen. Was sie vorfinden, stellt alles in Frage: Gibt es tatsächlich Überlebende, die sich jahrelang versteckt halten konnten? Oder ist das Signal Teil eines grausamen Plans? Schon bald wird klar, dass die Gefahr größer ist als je zuvor. Die Screamers haben sich weiterentwickelt, intelligenter und unberechenbarer als zuvor. Halb Mensch, halb Maschine, tarnen sie sich perfekt und unterwandern jede Verteidigung. Misstrauen breitet sich innerhalb der Gruppe aus, denn niemand ist sicher, wer noch menschlich ist. Gefangen auf einem feindlichen Planeten und ohne klare Fronten beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben.