86 Min.Ab 6
Sechs Richtige und ich
Altenpflegerin Carolin findet einen Lottoschein mit sechs Richtigen. Ihre Familie fände es super, das Geld für die eigenen Wünsche zu verwenden, doch das kann Carolin nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Daher macht sie sich auf die Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer des Lottoscheins. Als wäre das nicht schon anstrengend genug, sitzt ihr auch noch Anwalt Felix im Nacken, der die bestmögliche Pflege für seine Mutter Elinor möchte ..
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH