Seenotrettung: Einsatz auf hoher See
Seenotrettung: Einsatz auf hoher See
Sie trotzen Wind und Wetter und sind besonders dann gefragt, wenn anderen schon der Angstschweiß auf die Stirn tritt. So wissen die Männer auf dem Seenotrettungskreuzer trotz der Routine und vielen Übungen, dass bei ihren Einsätzen immer der Tod mitfährt. Im Januar 1995 kenterte das Boot, zwei Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Auch nicht ungefährlich sind die Hubschrauberflüge über die Nordsee. Per Heli werden Lotsen auf die Schiffe geflogen oder neue Besatzungen zu den Windparks in der offenen See, und das bei fast jedem Wetter. Sturmerprobt ist auch Stuntman Mac Steinmeier. Er ist ein Mann für wirklich alle Fälle, in denen es anderen zu brenzlig wird. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.