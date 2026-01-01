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Seeungeheuer - Unbekannte Tiefe

Seeungeheuer - Unbekannte Tiefe

44 Min.Ab 6
WELT44 Min.Ab 6
WELT

Seeungeheuer - Unbekannte Tiefe

Tief in unseren Ozeanen lauern mysteriöse und mitunter gefährliche Lebewesen, verborgen vor Mensch und Wissenschaft. Die unumstrittenen Giganten der Gegenwart, wie Riesenkrake oder Weißer Hai, bekommen Konkurrenz: Prähistorische Funde belegen die Existenz von Kreaturen der Tiefsee, größer als ein Blauwal. Die Dokumentation zeigt in realistischen Animationen, wie eine Begegnung von Wal und Hai mit den Urzeitriesen heute aussehen würde.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© welt