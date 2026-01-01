Seine Zukunft: Die Todesstrafe | Das Leben im Todestrakt
Seine Zukunft: Die Todesstrafe | Das Leben im Todestrakt
Hank Skinner sitzt wegen dreifachen Mordes seit 17 Jahren im texanischen Todestrakt. Er bestreitet die Tat begangen zu haben. In dieser Dokumentation verrät der Häftling wie es sich anfühlt auf die Todesstrafe zu warten und wie für ihn selbst im Gefängnis Freiheit möglich ist. Über 1300 Menschen sind in den USA seit 1976 hingerichtet worden. Die Todesstrafe ist auch innerhalb des Landes höchst umstritten. Der deutsche Regisseur Werner Herzog, der in den USA lebt und arbeitet, lässt in der Dokumentation „Im Todestrakt" (Original: „Death Row") Todeskandidaten zu Wort kommen. Herzog tritt in einen Dialog mit Häftlingen in der Todeszelle und fragt sie nach ihren Ansichten über Leben und Tod. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.