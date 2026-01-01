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Selected - der Auserwählte

Selected - der Auserwählte

96 Min.Ab 12
Planet Movies96 Min.Ab 12
Planet Movies

Selected - der Auserwählte

Cameron ist der Auserwählte. Die Aliens sind hier auf der Suche. Sie suchen ihn - Cameron. Denn nur er hat die Macht, sämtliche Aliens zu vernichten. Zusammen mit seinem neuen Freund David stellt sich Cameron den Eindringlingen aus einer anderen Welt, um die restliche Menschheit und am Ende die ganze Erde zu retten. Es wird ein packender Kampf ums Überleben.

Genre:
Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film