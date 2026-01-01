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Senkrechtstarter - Die Alleskönner am Himmel

Senkrechtstarter - Die Alleskönner am Himmel

44 Min.Ab 6
WELT44 Min.Ab 6
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Senkrechtstarter - Die Alleskönner am Himmel

Senkrechtstarter - Die Alleskönner am Himmel

Von dem Franzosen Paul Cornu und seinem Trethubschrauber bis hin zu den höchstentwickelten Hubschraubern der heutigen Zeit sind eindrucksvolle hundert Jahre Entwicklung vergangen. Heute ist der Helikopter aus vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Er vollbringt Höchstleistungen im Rettungs- oder Kampfeinsatz bis hin zum hochgradig gefährlichen, fliegenden Baum-Sägedienst.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6