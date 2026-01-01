Serienkiller tötet Veteran: Die Jagd auf Mike Wayne Jackson
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
Serienkiller tötet Veteran: Die Jagd auf Mike Wayne Jackson
Staffel 4, Episode 14: 1986 versetzte ein psychotischer Killer den Mittleren Westen in Angst und Schrecken, als er einen Polizisten aus nächster Nähe erschoss. Eine erbitterte Jagd auf Leben und Tod begann, während das FBI versuchte, den unberechenbaren Mörder zu stoppen, bevor er erneut zuschlagen konnte. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71