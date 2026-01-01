Serienmörder "Bible John": Wer war er wirklich? | True Crime Doku
40 Min.Ab 16
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Serienmörder "Bible John": Wer war er wirklich? | True Crime Doku
Bible John ist wohl einer der rätselhaftesten Serienkiller Schottlands. In den Nächten von Glasgow, wenn die Stadt von Musik und Lebensfreude erfüllt ist, taucht er auf – ein charmanter, gutaussehender Mann, der scheinbar harmlos zwischen den Feiernden steht. Er beobachtet die Frauen, die tanzen und lachen, bleibt stets höflich, elegant gekleidet und zieht doch unweigerlich alle Blicke auf sich. Doch auf dem Heimweg zeigt er seine wahre, grausame Natur. Ein Phantom, das bis heute das Land in Schrecken versetzt und mehr Fragen aufwirft als Antworten.
Altersfreigabe:
16
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