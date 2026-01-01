Serienmörder Doku: Der Highway-Killer | True Crime Doku
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
Serienmörder Doku: Der Highway-Killer | True Crime Doku
Im Jahr 1990 verschwand ein 14-jähriges Mädchen aus Texas spurlos. Monate später fand man ihre Leiche Hunderte von Kilometern entfernt in einer verlassenen Scheune in Illinois. Die Ermittlungen führten zu einem Trucker, der als Hauptverdächtiger für über 50 Morde galt. Die Spur führte durch ganz Amerika, und um diesen gefährlichen Highway-Killer zu fassen, wurde das FBI eingeschaltet. Die Jagd auf den Mörder nahm eine dramatische Wendung, als die Ermittler die Wahrheit hinter den grausamen Verbrechen enthüllten.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12