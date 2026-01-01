Seven Assassins: Iron Cloud’s Revenge
Seven Assassins: Iron Cloud’s Revenge
China zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Während überall im Lande dramatische revolutionäre und gesellschaftliche Umwälzungen stattfinden, begibt sich die Südliche Fraktion, angeführt von Iron Cloud (Felix Wong) mit einer großen Menge Gold auf eine gefährliche Reise. Obwohl sie tapfer kämpfen, schafft es die imperiale Armee, ihnen das Gold abzujagen. Iron Cloud kommt gerade eben so mit dem Leben davon, dank der Hilfe von Boss Cat (Eric Tsang) und der Bewohner des Goldenen Tals, einem Dorf aus ehemaligen Helden. Als daraufhin die Kaisertreuen das Goldene Tal angreifen, kommt es zur unvermeidlichen Schlacht, etliche Helden sterben einen grausamen Tod. Zusammen mit den überlebenden Helden beschließt Iron Cloud, nicht nur das Gold zurückzuholen, sondern auch Rache zu nehmen für den Tod der Freunde...