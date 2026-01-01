Sex on the Beach - Down Under brennt der Busch
Sex on the Beach - Down Under brennt der Busch
Die 'Pussy Patrol' ist zurück! Die fantastischen Vier aus 'Sex on the Beach' - Will (Simon Bird), Jay (James Buckley), Simon (Joe Thomas) und Neil (Blake Harrison) - wollen es wieder krachen lassen, diesmal im fernen Australien. Doch statt es in 'Down Under', soweit der Plan, wie die Koala-Bären zu treiben, schlittern die vier besten Freunde erneut von einer Katastrophe zur nächsten. Jay verbringt ein Auslandsjahr in Australien und schwärmt von Sydney als größter und bester Sex-Metropole der Welt. Seine Kumpels zögern also nicht lange und buchen sofort den Trip ans andere Ende der Welt. Die Realität hat allerdings rein gar nichts mit Jays Beschreibungen zu tun. Er arbeitet zwar in einem Club, jedoch nicht als DJ, sondern als Klomann. Doch das lässt die Jungs keineswegs die Hoffnung verlieren. Gemeinsam machen sie sich auf nach Norden - genauer gesagt ins Backpacker-Mekka 'Byron Bay', um dort Traumfrauen, Partys und natürlich jede Menge heißen Sex zu finden...