Sex up - ich könnt' schon wieder

Ziege, Max und Häschen sind zum Studieren nach Berlin gezogen, wo sie sich ohne einen Cent in der Tasche knapp über Wasser halten. Als plötzlich die verloren geglaubte "SEX UP"-Pflanze wieder auftaucht, wittern die drei ihre Chance. Sie vertickern die Wunderdroge übers Internet - und machen ein Vermögen. Das Leben könnte so schön sein, wäre da nicht Hubertus von Hohenlohe, der Chef von Zieges Schwarm Natascha, der den Jungs um jeden Preis das Geschäft vermasseln will ...

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben