Sex up - Jungs haben's auch nicht leicht
92 Min.Ab 12
"Wer sind die coolsten Typen der Stadt?" heißt der Wettbewerb, der jedes Jahr im angesagtesten Club der Provinzstadt stattfindet. Ziege, Sven und Häschen sind das sicher nicht, denn all ihre Versuche, bei den Mädels zu landen, sind kläglich gescheitert. Die Lösung des Problems kommt in Form einer exotischen Urwaldpflanze, deren aphrodisierende Wirkung sich die drei Freunde zu Nutze machen. Doch als Svens Freundin Ines die Pflanze findet und zerstört, kommt alles ganz anders ... Rechte: ProSieben
