Sexcoach - Vom Liebeskummer zur schnellen Nummer
Sexcoach - Vom Liebeskummer zur schnellen Nummer
Geh und hol dir deine Eier zurück! Wenn die eigene Mutter dir so einen Satz mit auf den Weg gibt, dann muss es wirklich schlimm um dich stehen. Und das tut es auch um Spence (Nick Roux), dem Allison (Sarah Baldwin) das Herz nicht nur gebrochen, sondern geradezu herausgerissen hat. Dem wimmernden Häufchen Elend muss unbedingt geholfen werden. Es schlägt die Stunde von Coke (Travis Van Winkle), Frauenliebling, bester Freund und ab jetzt auch 'SexCoach'. Im schicken Strandhaus seiner Eltern wird das Therapiezentrum aufgebaut und Spence eine gründliche Sexkur verordnet. Wenn er sich erstmal mit mindestens 13 heißen Bikini-Girls vergnügt hat, ist die Ex Geschichte. Für den liebeskranken Romantiker trotz zahlreicher williger Krankenschwestern keine leichte Aufgabe...