Sgt. Will Gardner - A War That Never Ends
Der Krieg hat Sergeant Will "Ghost" Gardner (Max Martini) gezeichnet – körperlich und seelisch. Zurück in einer Welt, die ihn vergessen hat, kämpft er gegen die Dämonen seiner Vergangenheit. Angst, Schuld und tiefe Trauer begleiten ihn auf seinem Weg durch ein Leben, das ihm fremd geworden ist. Die Gesellschaft, der er einst diente, lässt ihn im Stich. Gardner steht am Abgrund, wo viele Veteranen bereits gefallen sind. Doch er gibt nicht auf. Mit seinem Motorrad begibt er sich auf eine Reise quer durchs Land – auf der Suche nach Erlösung, nach einem Sinn, nach sich selbst. Unterwegs begegnet er anderen Veteranen, die wie er mit den Narben des Krieges leben. Jeder Tag wird zum Kampf ums Überleben, jeder Moment zur Prüfung seiner inneren Stärke. Wird Gardner es schaffen, die Bruchstücke seines Lebens wieder zusammenzusetzen? Oder wird er zu einer weiteren Zahl in der erschütternden Statistik jener, die der Krieg auch nach dem letzten Schuss nicht loslässt?