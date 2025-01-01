Shaft - noch Fragen?
96 Min.Ab 16
Samuel L. Jackson mimt im Remake der 70er-Jahre-Kultreihe den coolsten Cop New Yorks: Nach dem Mord an einem Studenten wird der reiche Walter Wade von Shaft gestellt. Nach einer Kautionszahlung wieder in Freiheit, setzt sich Wade in die Schweiz ab - und auf die Spitze von Shafts Fahndungsliste. Heimlich kehrt Wade nach New York zurück und versucht, mit Hilfe des Drogenbosses Hernandez die einzige Zeugin des Mordes zu beseitigen. Für Shaft beginnt ein Wettlauf gegen der Zeit ...
Genre:Action
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
16
