Shark Lake
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Shark Lake
Kurz vor seiner Verhaftung entkommt dem Schmuggler Clint (Dolph Lundgren) ein besonders blutrünstiges Tier. Beim Sturz seines Autos in einen See macht sich ein schwangeres Bullenhaiweibchen davon und beginnt das Gewässer mit seinen Nachfahren zu bevölkern. Nach Clints Entlassung wimmelt es in Lake Tahoe nicht nur von Haien, sondern auch von Leichen. - Spielfilmdebüt des Werbefilmers Jerry Dugan mit Altmeister Dolph Lundgren in der Hauptrolle.
Genre:Thriller, Horror, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.