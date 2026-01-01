Shark Terror: USS Indianapolis: Teil 2
Shark Terror: USS Indianapolis: Teil 2
Der zweite Teil der Dokumentation widmet sich den folgenden Tagen, in denen die überlebenden Besatzungsmitglieder im offenen Meer trieben. Neben extremen Wetterbedingungen, Dehydrierung und Verletzungen stellt die Doku den zunehmenden Einfluss der im Gebiet vorkommenden Haie dar, die durch Trümmer, Verletzte und Geräusche angelockt wurden. Fachliche Einschätzungen von Meeresbiologen ordnen das Verhalten der Tiere ein und erläutern, warum es zu wiederholten Angriffen kam. Parallel dazu beleuchtet der Film die verspätete Entdeckung des Schiffsunglücks durch einen zufällig vorbeifliegenden Piloteneinsatz sowie die daraufhin eingeleiteten Rettungsmaßnahmen. Abschließend dokumentiert die Produktion die Auswirkungen des Vorfalls auf die US‑Marine, darunter Änderungen an Meldewegen, Einsatzdokumentation und Sicherheitsprotokollen.