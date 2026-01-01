Vor TV
She Said
124 Min.Ab 12
124 Min.Ab 12
Vor TV
She Said
Carey Mulligan und Zoe Kazan in einem Biopic nach wahren Begebenheiten: Die New-York-Times-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor enthüllen die Wahrheit über einen der größten Produzenten Hollywoods - Harvey Weinstein. Dank ihrer Arbeit wird jahrzehntelanges Schweigen über sexuellen Missbrauch in der Filmbranche gebrochen und ein Kulturwandel in den USA ausgelöst.
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH