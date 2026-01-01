Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vor TV
She Said

She Said

124 Min.Ab 12
SAT.1124 Min.Ab 12
Vor TV
SAT.1
She Said

She Said

Carey Mulligan und Zoe Kazan in einem Biopic nach wahren Begebenheiten: Die New-York-Times-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor enthüllen die Wahrheit über einen der größten Produzenten Hollywoods - Harvey Weinstein. Dank ihrer Arbeit wird jahrzehntelanges Schweigen über sexuellen Missbrauch in der Filmbranche gebrochen und ein Kulturwandel in den USA ausgelöst.

Genre:
Drama
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH