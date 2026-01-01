Shelly und Orphan – Im Schicksal vereint
97 Min.Ab 6
97 Min.Ab 6
Shelly und Orphan – Im Schicksal vereint
Die kleine Shelly entflieht ihren lieblosen Adoptiveltern und sucht Unterschlupf in einer nahegelegenen Scheune. Der ungesellige Rancher Ben Crowley ist zunächst nicht begeistert über seinen unerwünschten Gast. Als er jedoch merkt, dass das Mädchen eine besondere Verbindung zu seinem vor kurzem verwaisten Fohlen Orphan zu haben scheint, gewährt er ihr Unterschlupf in seinem Heim. Es entwickelt sich eine unbeschreibliche Verbindung zwischen Shelly und Orphan sowie eine unerwartete Freundschaft zwischen Shelly und Ben. Erst als die Vergangenheit die beiden einzuholen scheint wird ihnen bewusst, worin ihr gemeinsames Schicksal liegt.
Genre:Drama
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH